Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy\'u ziyaret etti

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret etti. Özbay, Kale'nin kentsel, sosyal ve kültür gelişimine katkı sağlamak için tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapacaklarını belirtti. Kaymakam Aksoy da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Başkan Özbay'a yeni görevinde başarılar diledi.

17.04.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti.

Başkan Özbay beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve meclis üyeleriyle Kaymakam Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Kale'ye en iyi şekilde hizmet etmek için görev yapacaklarını anlatan Özbay, "Kale'nin kentsel, sosyal ve kültür gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçe kaymakamımız başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapacağız." dedi.

Kaymakam Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özbay'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Mustafa Aksoy, AK Parti, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Kabine’de değişim olacak mı AK Parti Sözcüsü Çelik kameralar önünde açıkladı Kabine'de değişim olacak mı? AK Parti Sözcüsü Çelik kameralar önünde açıkladı
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement