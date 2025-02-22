Kale'de Soğuk Hava Etkili Oldu

Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığı, ilçe merkezinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
Soğuk nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. ???????Cevherpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde tezgah kuran esnaf, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
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