Kaleci, yediği golü yorumladı: 'Yılın en iyi yenilen golüydü' - Son Dakika
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Kaleci, yediği golü yorumladı: 'Yılın en iyi yenilen golüydü'

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Amasya'da bir halı saha maçında orta alandan tersine gelişine vurulan top, kalenin hizasında inişe geçerek gol oldu. Kaleci, golün şokuyla diz çöküp yerlere yattı. Yaklaşık 20 yıldır kalecilik yapan Hakan Gül, 'Ömrümde böyle bir gol yemedim' dedi. Golü atan Engin Keşoğlu ise, 'Topu gelişine kaleye doğru vurdum. O da mermi gibi havadan aşağı inerek gol oldu' şeklinde konuştu.

15.05.2024 10:32
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Diz çöküp yerlere yattı, yediği golü böyle anlattı: "Yılın en iyi yenilen golüydü"

AMASYA - Amasya'da bir halı saha maçında orta alandan tersine gelişine vurularak metrelerce havaya yükselen top kalenin hizasında inişe geçip gol oldu. Topun kaleye girdiğine inanamayıp "Ömrümde böyle bir gol yemedim" diyen kaleci sonra golün şokuyla diz çöküp yerlere yattı. Yılın en iyi golünü yediğini belirten kalecinin o anları kameraya yansıdı.

"Ömrümde böyle bir gol yemedim"

Yaklaşık 20 yıldır kalecilik yapan Hakan Gül, "Top havalandı. Bende izledim. Dışarı çıkacakken üst filelere çarpınca kaleye giriyor. Şaşırtıcı bir şey. Ömrümde hiç böyle bir gol yemedim" dedi.

"Yılın en iyi yenilen golüydü"

Futbol sahalarında atılan farklı gollerin görüntülerinin de medyaya yansıdığını anlatan Gül, "Bu gol çok farklıydı. Sanki bir el gelip topa vurarak kaleye girdirdi. Maçta 4-2 galip geldik. Ama bu gol benim açımdan maçı bitirdi. Yılın en iyi yenilen golüydü" diye konuştu.

"Çok golüm yok"

Golü atan Engin Keşoğlu ise, "Topu gelişine kaleye doğru vurdum. O da mermi gibi havadan aşağı inerek gol oldu. Genelde defansta oynadığım için çok golüm yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaleci, yediği golü yorumladı: 'Yılın en iyi yenilen golüydü' - Son Dakika

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