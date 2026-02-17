Kalecik'te "Hamsi Şöleni"… Mansur Yavaş: "Kalecik'i Turizmin Merkezi Yapmak İstiyoruz"

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA) – Kalecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Hamsi Şöleni"ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kalecik'i hak ettiği yere getirmek, turizmin merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

Kalecik Belediyesi tarafından Kalecik'te düzenlenen "Hamsi Şöleni", semt pazarında gerçekleştirildi. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Etkinlikte Yavaş'a Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ile CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker eşlik etti.

Semt pazarında Kaleciklilere hamsi ikram eden Yavaş, daha sonra esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. Programın ardından Kalecik Belediyesi Lokali'ne geçen Yavaş, burada vatandaşlarla selamlaştı.

Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Satılmış Başkanım hep güzel işler yapıyor. Ankara'nın en tarihi ilçelerden birisi de Kalecik. Biz de Kalecik'i hak ettiği yere getirmek, turizmin merkezi yapmak istiyoruz. Bu nedenle burada güzel restorasyon çalışmalarımız var, Kalecik Belediyesi ile birlikte. Başkanımız Kalecik'te yıllardır atıl duran un fabrikasını Kalecik'e kazandırdı. Biz de kendisine destek olacağız oranın tekrar ekonomiye kazandırılması çalışması bakımından. Başka türlü yaptığı güzel çalışmalar da var. Kendisine destek olma için geldik. Hem de bu sene iftarda burada bulunamayacağız. Kaleciklilere şimdiden 'hayırlı ramazanlar' diyoruz."