Kalecik'te "Hamsi Şöleni"… Mansur Yavaş: "Kalecik'i Turizmin Merkezi Yapmak İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kalecik'te "Hamsi Şöleni"… Mansur Yavaş: "Kalecik'i Turizmin Merkezi Yapmak İstiyoruz"

17.02.2026 13:29  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalecik Belediyesi tarafından düzenlenen “Hamsi Şöleni”ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kalecik’i hak ettiği yere getirmek, turizmin merkezi yapmak istiyoruz” dedi.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA) – Kalecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Hamsi Şöleni"ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kalecik'i hak ettiği yere getirmek, turizmin merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

Kalecik Belediyesi tarafından Kalecik'te düzenlenen "Hamsi Şöleni", semt pazarında gerçekleştirildi. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Etkinlikte Yavaş'a Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ile CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker eşlik etti.

Semt pazarında Kaleciklilere hamsi ikram eden Yavaş, daha sonra esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. Programın ardından Kalecik Belediyesi Lokali'ne geçen Yavaş, burada vatandaşlarla selamlaştı.

Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Satılmış Başkanım hep güzel işler yapıyor. Ankara'nın en tarihi ilçelerden birisi de Kalecik. Biz de Kalecik'i hak ettiği yere getirmek, turizmin merkezi yapmak istiyoruz. Bu nedenle burada güzel restorasyon çalışmalarımız var, Kalecik Belediyesi ile birlikte. Başkanımız Kalecik'te yıllardır atıl duran un fabrikasını Kalecik'e kazandırdı. Biz de kendisine destek olacağız oranın tekrar ekonomiye kazandırılması çalışması bakımından. Başka türlü yaptığı güzel çalışmalar da var. Kendisine destek olma için geldik. Hem de bu sene iftarda burada bulunamayacağız. Kaleciklilere şimdiden 'hayırlı ramazanlar' diyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Etkinlikler, Kalecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalecik'te 'Hamsi Şöleni'… Mansur Yavaş: 'Kalecik'i Turizmin Merkezi Yapmak İstiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:19:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kalecik'te "Hamsi Şöleni"… Mansur Yavaş: "Kalecik'i Turizmin Merkezi Yapmak İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.