Kaleiçi Old Town Festivali'nde Uluslararası Dostluk Panosu Yerini Aldı - Son Dakika
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Kaleiçi Old Town Festivali'nde Uluslararası Dostluk Panosu Yerini Aldı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Old Town Festivali'ne uluslararası katılımcı olan 116 şehrin isimlerinin yer aldığı dostluk panosunu Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirdi.

09.09.2024 11:34
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(ANTALYA)- Antalya Muratpaşa Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelerek Kaleiçi Old Town Festivali'ne uluslararası katılımcı olan 116 şehrin isimlerinin yer aldığı panoyu Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirdi.

Milattan önce 4'ncü yüzyıldan günümüze üzerinde hayat bulan medeniyetlerin izlerini taşıyan Antalya'nın yaşayan antik kenti Kaleiçi'nde düzenlenen festival, tarihi Kaleiçi'nin dokusunu dünya şehirleriyle buluşturmayı hedeflerken, panoda yer alan şehir isimleri kültürler arası dostluk ve dayanışmayı simgeliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirler arasında dayanışma ve tanıtım zinciri oluşturma amacıyla düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, bu yıl 17-20 Ekim tarihlerinde 9'uncu kez gerçekleştirilecek. Hazırlıklar devam ederken geçen yıl festival kapsamında düzenlenen forumda alınan karar doğrultusunda, festivale bugüne kadar katılan şehirlerin isimlerini taşıyan dostluk panosu Cumhuriyet Meydanı'nda yerini aldı. Panoda yer alan, 3 kıta, 39 ülkeden 116 şehrin ismi, aynı zamanda kültürler arasında köprü kurmanın ve dostluk bağlarının somut bir göstergesi olacak. Hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeken dostluk panosu, toplumsal çeşitliliği ve bir araya gelmenin güzelliğini vurgulayacak.

"Dostluğumuzun başladığı yerden yükselecek"

Başkan Ümit Uysal konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Kaleiçi Old Town Festivalimiz 9 yaşında. Bu yıl 17-20 Ekim tarihlerinde 9'uncu kez festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bütün dünyada tarihi ve kültürel varlıkların öneminin artması çok kıymetli. Geçen yıl aldığımız karar gereği şehirlerimizi kentlerimizde görünür kılıyoruz. Bu pano, tüm dost şehirlerimizi içeriyor. Şehirlerimiz, dostluğumuzun başladığı yerden yükselecek ve güzelleşecek."

Kaynak: ANKA

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