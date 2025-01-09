Kalfat Belediyesi Yeni İş Makinesi Aldı

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Kalfat Belediyesi araç filosuna kattığı iş makinesiyle hizmet kapasitesini artırıyor.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yaptığı açıklamada, girişimleri sonucu belediyeye yeni bir iş makinesi kazandırdıklarını söyledi.

Yeni kepçe ile altyapı çalışmalarını daha verimli sürdüreceklerini belirten Doğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğan, Kalfat halkının yaşam kalitesini artırmak için aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.