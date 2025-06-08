Kalfat'ta 558 Yıllık Yağmur Duası Geleneği - Son Dakika
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Kalfat'ta 558 Yıllık Yağmur Duası Geleneği

Kalfat\'ta 558 Yıllık Yağmur Duası Geleneği
08.06.2025 21:46
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Çankırı'nın Kalfat beldesinde 558. yağmur duası etkinliği gerçekleştirildi, katılımcılara yemek ikram edildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde yaklaşık 558 yıllık geçmişe sahip yağmur duası geleneği devam ettirildi.

Etkinlik, sabah namazının ardından okunan hatim duasıyla başladı. Ardından mezarlıklara ziyarette bulunularak dua edildi.

Vatandaşlar, daha sonra Çimencik mevkisinde bir araya gelerek namaz kıldı ve hep birlikte yağmur duası yaptı.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, gazetecilere, bu yıl 558'incisi düzenlenen yağmur duası etkinliğini atalarının Kırkpınar güreşleri ile eş değer gördüklerini dile getirerek, "Biz de bu anlamlı mirası gelecek nesillere aktarıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de bu manevi geleneği aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yağmur duasına Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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