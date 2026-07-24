Kalfat’ta Altyapı ve Sosyal Alan Gelişimi - Son Dakika
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Kalfat’ta Altyapı ve Sosyal Alan Gelişimi

Kalfat’ta Altyapı ve Sosyal Alan Gelişimi
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Kalfat beldesinde altyapı çalışmaları devam ederken yeni park ve yürüyüş yolu inşa ediliyor.

Çankırı'da Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Salim Doğan, AA muhabirine, belde genelinde doğal gaz, altyapı, park ve bahçe düzenleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Parke taşı döşeme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Doğan, bugüne kadar 21 bin metrekare parke taşı döşendiğini, yıl sonuna kadar bunu 25 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Doğal gaz çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindiğine işaret eden Doğan, belde genelindeki çalışmaların yüzde 80 seviyesini aştığını, kalan bölgelerde de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını anlattı.

Beldeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırdıklarını aktaran Doğan, "Atıl durumda bulunan bir alan düzenlenerek 730 metre gidiş, 730 metre dönüş olmak üzere toplam 1460 metrelik yürüyüş yolu haline getirildi. Yürüyüş yolunun yanında modern bir park da inşa edildi. Bu alana iş kazasında hayatını kaybeden genç vatandaşın anısını yaşatmak amacıyla, 'Merhum Yavuz Demirtaş Yürüyüş Yolu ve Parkı' adı verildi." dedi.

Doğan, beldenin çeşitli noktalarına 26 güvenlik kamerası yerleştirildiğini vurgulayarak, beldeyi daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kalfat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalfat’ta Altyapı ve Sosyal Alan Gelişimi - Son Dakika

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