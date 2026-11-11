Kalibaf, ABD'yi İran'ın mesajına resmi ve net yanıt vermemekle eleştirdi

TAHRAN (AA) – İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin yasal taleplerini içeren cevabını ABD tarafına açık ve net bir şekilde ilettiğini vurgulayarak, "ABD şu ana kadar İran'ın mesajına yanıt vermedi." dedi.

Kalibaf, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın ilettiği yedi şartın tamamını uygulamak zorunda olduğunu belirten Kalibaf, ülkesinin yasal taleplerini içeren cevabını ABD tarafına açık ve net bir şekilde ilettiğini dile getirerek, "ABD şu ana kadar İran'ın mesajına resmi ve net bir yanıt vermedi." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD ile bir anlaşmaya varılamamasının temel nedeni olarak ABD'ye duydukları güvensizlik ve yine ABD'nin ortaya koyduğu aşırı talepler olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı kararı alması halinde yine yenileceğini belirten Kalibaf, ABD'nin doğrudan müzakere için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İran ile konuşması için istekte bulunduğunu öne sürdü.

Kalibaf ayrıca, "ne savaş ne barış" durumundan çıkmaya kararlı olduklarını ve bunu sadece müzakere yoluyla değil kalıcı caydırıcılık yoluyla elde edeceklerini dile getirdi.