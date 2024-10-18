Kalibaf'ın Açıklamaları İçin İtiraz

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, Fransız gazetesi tarafından yayımlanan ve Lübnan hükümeti tarafından tepki çeken açıklamaları üzerine Kalibaf'ın ofisine yakın bir kaynak söz konusu ifadelerin doğru aktarılmadığını savundu.

İran basınına açıklama yapan İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın ofisine yakın bir kaynak, Fransız Le Figaro gazetesinin Kalibaf'a atfettiği ifadelerinin asılsız olduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak, "Kalibaf'ın yalnızca Lübnan hükümeti ve direniş güçleri tarafından onaylanan herhangi bir ateşkes anlaşmasına İran'ın desteğini ifade ettiğini" belirtti.

Kalibaf'ın röportajında, "Lübnan hükümeti ve direnişinin ateşkes konusunda kabul edeceği şeyi İran'ın da kabul edeceğinin altını çizdiğini" söyleyen kaynak, "Avrupa ile müzakere konusundaki ifadelerin amacı ise Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasına varılmasına yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Cenevre'de Fransız Le Figaro gazetesinin yayınladığı röportajında muhabirin, "1701'in uygulanması konusunda Fransa ile müzakereye hazır mısınız" şeklindeki sorusuna "Kalıcı ateşkes ve 1701 müzakereleri için Avrupa ve Fransa ile görüşmeye hazırız." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, söz konusu açıklamayı "Lübnan'ın ulusal egemenliğine müdahale" olarak değerlendirmişti.

Mikati, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e İran'ın Beyrut Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağırılması ve Kalibaf'ın sözleri için açıklama istenmesi talimatı vermişti.

Aşırı sağcı Hristiyan "Lübnan Güçleri Partisi" lideri Samir Caca da Mikati'nin açıklamalarına destek vermiş, başbakanın sözlerinin "tüm Lübnanlıların bakış açısını temsil ettiğini" söylemişti.