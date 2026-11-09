Kalibaf, İsrail'in ABD'yi İran'la ucu açık savaşa sürüklemek istediğini savundu - Son Dakika
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Kalibaf, İsrail'in ABD'yi İran'la ucu açık savaşa sürüklemek istediğini savundu

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in ABD'yi İran'la ucu açık bir askeri çatışmaya sürüklemek için çaba sarf ettiğini savundu. Kalibaf, Washington 'İsrail önce gelir' yaklaşımını bırakmazsa ABD ve müttefiklerinin karanlık bir döneme gireceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in ABD'yi İran ile sonu gelmeyen bir savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, Washington yönetimine "İsrail önce gelir" politikasını terk etme çağrısında bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin ABD'yi İran ile ucu açık bir askeri çatışmaya sürüklemek adına yoğun çaba sarf ettiğini savundu.

Olası bir savaşın, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, hiçbir ABD başkanının içinden çıkamayacağı bir bataklığa dönüşeceğini vurgulayan Kalibaf, Washington'ın "İsrail önce gelir" yaklaşımını bırakmaması halinde ABD ve müttefiklerinin karanlık bir döneme gireceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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