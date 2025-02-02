Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan Hayatını Kaybetti

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan, dün tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cenazesi bugün Levent'teki Afet Yolal Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir'in inşası sırasında Anıtkabir Kitabeleri'nin yazılışında çalışan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cenaze namazı Levent'teki Afet Yolal Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Sanat ve akademi dünyasından birçok ismi katıldığı cenaze namazının ardından, Çalışkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Göçük köyüne gönderildi.

ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR

Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir. Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını stilize etmesi, Kur'an'ın Türkçe mealini yeni yazı ile yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.