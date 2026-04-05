Kaliningrad'da Alışveriş Merkezinde Yangın - Son Dakika
Kaliningrad'da Alışveriş Merkezinde Yangın

05.04.2026 18:38
Kaliningrad'daki yangında 3 kişi yaralandı, 140 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannıh, "Giant" alışveriş merkezinde yangın çıktığını belirtti.

Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Besprozvannıh, "Yangında 3 kişi yaralandı. Bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da alışveriş merkezindeki yangının 1500 metrekare alana yayıldığı, merkezden yaklaşık 140 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Alışveriş, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaliningrad'da Alışveriş Merkezinde Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Kaliningrad'da Alışveriş Merkezinde Yangın - Son Dakika
Advertisement
