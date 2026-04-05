Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannıh, "Giant" alışveriş merkezinde yangın çıktığını belirtti.
Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Besprozvannıh, "Yangında 3 kişi yaralandı. Bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da alışveriş merkezindeki yangının 1500 metrekare alana yayıldığı, merkezden yaklaşık 140 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, yangının çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Kaliningrad'da Alışveriş Merkezinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?