İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düşen iki füze sebebiyle 2 Filistinli yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, düşen füzeler sebebiyle maddi hasar meydana geldi.
Kalkilya'nın güneyindeki Ras Atiyye ve Uzbe Celud köyüne düşen 2 füze sebebiyle 2 Filistinli yaralandı.
Yaralılar kentteki Derviş Nezzal Hastanesi'ne sevk edildi.
Kalkilya'ya düşen iki füzenin kaynağı henüz belirlenemedi.
Son Dakika › Güncel › Kalkilya'ya Füze Saldırısı: 2 Yaralı - Son Dakika
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