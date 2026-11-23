(BRÜKSEL) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdığını belirterek Rusya'ya karşı 22. yaptırım paketini teklif ettiklerini açıkladı. Paketin Rus savaşçılarına vize yasağı getirilmesini, kripto para işlemlerini, bankaları ve gölge filo gemilerini hedef almasını öngördüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da tırmandırdığını belirterek savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yaptırım baskısıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kallas, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da artırıyor. Rusya'nın savaşını sona erdirmeye yönelik diplomasi, saldırgan üzerindeki baskıyla desteklenmelidir" dedi.

"RUSYA'YA KARŞI 22. YAPTIRIM PAKETİNİ ÖNERİYORUZ"

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım teklifinin kapsamını açıklayan Kallas, Rus savaşçılarının vize yasağına tabi tutulmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Kallas, "Bugün, Rus savaşçılarına yönelik vize yasağının uygulamaya konulmasını da içeren Rusya'ya karşı 22. yaptırım paketini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

BANKALAR, KRİPTO İŞLEMLERİ VE GÖLGE FİLO GEMİLERİ HEDEFTE

Kallas, teklif edilen yaptırım paketinin kripto para üzerinden yürütülen işlemleri, bankaları ve Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı belirtilen gölge filo gemilerini de hedef alacağını bildirdi.

Yeni paketin ayrıca Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarına katılımının Avrupa Birliği içerisinde normalleşmesini önlemeye yönelik tedbirler içereceğini belirten Kallas, Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.