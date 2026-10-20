Kallas ve 4 komisyon üyesi, yüzde 17'lik fon kesintisine karşı mektup kaleme aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kallas ve 4 komisyon üyesi, yüzde 17'lik fon kesintisine karşı mektup kaleme aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun 4 üyesi, Küresel Avrupa fonunda önerilen yüzde 17'lik bütçe kesintisine karşı mektup kaleme aldı. Mektupta, yeterli kaynak olmadan AB'nin küresel sahnede nüfuzunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun 4 üyesi, Birliğin küresel destek fonu "Küresel Avrupa"da yüzde 17'lik bütçe kesintisi yapılmasının "Avrupa'nın dünyadaki konumuna zarar vereceğini" savundu.

Euronews internet sitesinin haberine göre, Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jozef Sikela ve Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, AB Dönem Başkanı İrlanda tarafından "Küresel Avrupa" fonu için teklif edilen yüzde 17'lik kesintiye karşı mektup kaleme aldı.

Mektupta, yeterli kaynaklar olmadan AB'nin "küresel sahnede nüfuzunu kaybetme ve dış etkenlere karşı daha savunmasız hale gelme riskiyle" karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Küresel Avrupa fonunun "üyelik öncesi destek, AB ve ortak ülkelerin çıkarlarının desteklenmesi, AB değerlerinin savunulması ve krizlere etkin şekilde yanıt verilmesi" için büyük önem taşıdığı aktarılan mektupta, bütçe kesintisinin AB'nin karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklar kurma kapasitesini zayıflatacağı belirtildi.

Mektupta, fonun finansmanının azaltılmasının güvenlik, istikrar, refah ve göç konularında AB ve ortakları için "ciddi sonuçlar" doğuracağı ifade edildi.

AB'nin "komşuluk, kalkınma ve uluslararası işbirliği aracı" olarak bilinen Küresel Avrupa fonu, üçüncü ülkelerle işbirliği projeleri, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve insani yardım gibi kalemlerde finansman sağlıyor.

AB Komisyonu, Küresel Avrupa fonu için 2028-2034 dönemi bütçesinde 200,3 milyar avro pay önermişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosunun onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliğiyle alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
Dış PolitikaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Ormana giren ceplerini dolduruyor Kilosu 500 TL’den alıcı buluyor Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Yunanistan’ın uykuları kaçacak
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:59:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kallas ve 4 komisyon üyesi, yüzde 17'lik fon kesintisine karşı mektup kaleme aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei