Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Karakavak Mahallesinde yaşayan Erol Özdemir'in (60) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Entübe edilen Özdemir, Millet Bahçesine inen hava ambulans ile Konya'ya sevk edildi.
