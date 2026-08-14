Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi
Seydişehir'de kalp krizi geçiren Havva Şahin, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi
Kolda uyuşukluk, nefes alma güçlüğü ve sırt ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne gelen Havva Şahin'in yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ile Şahin Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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