Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Nakledildi

Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 42 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi.
Rahatsızlanması sonucu Beypazarı Devlet Hastanesi'ne getirilen Alparslan Cihan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Cihan, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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