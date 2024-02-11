Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubayın cenazesi Kayseri'de defnedildi - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubayın cenazesi Kayseri'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubayın cenazesi Kayseri\'de defnedildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde göreve çıktığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yıldız'ın cenaze törenine, yakınları ve meslektaşları katıldı.

11.02.2024 20:05
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün göreve çıktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Yıldız'ın cenazesi memleketi Sarız'a getirildi.

Altısöğüt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yıldız'ın naaşı toprağa verildi.

Yıldız'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubayın cenazesi Kayseri'de defnedildi - Son Dakika
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