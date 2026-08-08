Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

NİĞDE'nin Bor ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda ölü bulunan Necmettin Emekli'nin (68), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi, 25'inci Cadde'nin kenarında gece saatlerinde park halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark etti. Güvenlik görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler yaptıkları kontrollerde Necmi Emekli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Emekli'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Emekli, yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.