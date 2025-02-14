Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Doktorun Cenazesi - Son Dakika
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Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Doktorun Cenazesi

Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Doktorun Cenazesi

27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek, kalp krizi sonucu hayatını kaybedip memleketinde defnedildi.

14.02.2025 15:17
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şimşek için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şimşek'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Olay

TOGÜ Hastanesi'nde 2021'den bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapan Şimşek, 2 gün önce akşam evinde kalp krizi geçirmiş, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Şimşek için dün görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlenmiş ve toprağa verilmek üzere cenazesi Kayseri'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA

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