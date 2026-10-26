Kalp kriziyle ölen emekli özel harekat polisi Yalçın, Artvin Ardanuç'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Kalp kriziyle ölen emekli özel harekat polisi Yalçın, Artvin Ardanuç'ta toprağa verildi

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Kalp kriziyle ölen emekli özel harekat polisi Yalçın, Artvin Ardanuç\'ta toprağa verildi
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Artvin Ardanuç'ta kalp krizi sonucu ölen emekli özel harekat polisi Aytekin Yalçın (56) için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutuyla camiye getirilen Yalçın, Adakale Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli özel harekat polisi Aytekin Yalçın'ın (56) cenazesi defnedildi.

Uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel harekat polisi olarak görev yapan Yalçın için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirilen Yalçın'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adakale Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yalçın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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