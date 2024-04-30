Kalp nakli sonrası yaşamını yitiren Esila Tüfekçi'nin cenazesi Rize'de defnedildi - Son Dakika
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Kalp nakli sonrası yaşamını yitiren Esila Tüfekçi'nin cenazesi Rize'de defnedildi

Kalp nakli sonrası yaşamını yitiren Esila Tüfekçi\'nin cenazesi Rize\'de defnedildi

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kalp nakli sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin cenazesi, Rize'de toprağa verildi. Tüfekçi için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve birçok önemli isim katıldı. Kalp hastalığıyla uzun süre mücadele eden genç kızın cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

30.04.2024 13:55
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Kalp naklinin ardından yaşamını yitiren 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kalp naklinin ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürecinde vefat eden Tüfekçi'nin cenazesi, yakınları tarafından memleketine getirildi.

Tüfekçi için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Kalp hastalığıyla 5,5 yıl mücadele eden Esila Tüfekçi'nin cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kalp nakli olabilmesi için Rize'de kampanya düzenlenen Esila Tüfekçi'ye iki gün önce uygun donör bulunması üzerine nakil yapılmış ancak genç kız hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Kalp Nakli, Rize, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp nakli sonrası yaşamını yitiren Esila Tüfekçi'nin cenazesi Rize'de defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalp nakli sonrası yaşamını yitiren Esila Tüfekçi'nin cenazesi Rize'de defnedildi - Son Dakika
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