Kalp Sağlığı Haftası'nda Uyarı: Kalp Hastalıkları Önlenebilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalp Sağlığı Haftası'nda Uyarı: Kalp Hastalıkları Önlenebilir

10.04.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Aktüre, kalp ve damar hastalıklarının önlenebilir risk faktörlerine dayandığını belirterek, sağlıklı yaşam tarzının önemini vurguladı. Kalp sağlığını korumak için egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekli olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Aktüre, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Her yıl milyonlarca insanın kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini, ancak bu hastalıkların büyük kısmının önlenebilir risk faktörlerine bağlı geliştiğini ifade etti.

Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi kardiyovasküler hastalıkların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve ani ölümlere yol açabildiğini söyleyen Aktüre, özellikle genç yaş grubunda kalp hastalıklarında artış, obezite, diyabet ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasının kalp sağlığını kritik hale getirdiğini vurguladı. Hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hareketsiz yaşam ve ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsünün başlıca risk faktörleri olduğunu belirterek, bu faktörlerin kontrol altına alınmasıyla riskin azaltılabileceğini kaydetti.

Kalp sağlığını korumak için haftada en az 150 dakika egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma, bel çevresi ve vücut ağırlığı takibi ile tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümlerinin önemine değindi. Göğüste baskı, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Gelişmiş görüntüleme ve tanı yöntemleriyle kalp hastalıklarının erken tespit edilebildiğini belirten Aktüre, tedavide ilaç kullanımına ve hekim önerilerine uyumun hayati olduğunu vurguladı. İlaçların düzensiz kullanımının hastalığın ilerlemesine ve ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini, bu nedenle hekimle iş birliği içinde olmanın önemini dile getirdi.

Kalp hastalıklarının büyük kısmının yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli takiple önlenebileceğini ifade eden Aktüre, bireylerin sağlıklıyken de kalplerini korumaya yönelik adımlar atması gerektiğini belirterek, sağlıklı bir kalbin sağlıklı bir yaşamın temeli olduğunu söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:55
22:54
22:25
21:33
21:27
19:12
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:15:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.