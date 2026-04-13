Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalp Sağlığı İçin Beslenme Önerileri: Lif ve Yağ Tüketimine Dikkat

13.04.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, kalp sağlığını korumak için lifli gıdaların düzenli tüketiminin ve doymamış yağlara yönelmenin önemini vurguladı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, Kalp Sağlığı Haftası'nda yaptığı açıklamada, kalp sağlığı için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesi gerektiğini belirtti. Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli tüketilmesinin önemli olduğunu, çözünebilir liflerin kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebildiğini söyledi.

Amasyalı, kalp hastalıkları riskini artıran yüksek kan basıncı, fazla kilo ve yüksek kolesterol durumlarına sağlıklı beslenmeyle olumlu katkıda bulunulabileceğini ifade etti. Kan kolesterol düzeyine gıdalarla alınan yağın miktarı ve türünün etki ettiğini, asıl etkenin yağın türü olduğunu vurguladı. Doymuş ve trans yağların LDL kolesterolü artırarak riski yükselttiğini, bu yağların kaynakları arasında margarin, kırmızı et ve kızarmış gıdaların bulunduğunu belirtti.

Buna karşılık, doymamış yağların LDL kolesterolü düşürüp HDL kolesterolü artırdığını, zeytinyağı, balık ve ceviz gibi kaynaklara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Günlük kalorinin en fazla yüzde 30'unun yağlardan alınması ve kötü yağların iyilerle değiştirilmesi önerisinde bulundu. Ayrıca, kırmızı et yerine balık ve az yağlı etlerin tercih edilmesi, günde en az 5 kez sebze-meyve tüketilmesi ve 8-10 bardak su içilmesi gibi tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:01:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.