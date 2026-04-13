Kalp Sağlığı İçin Beslenme Önerileri: Lif ve Yağ Tüketimine Dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, Kalp Sağlığı Haftası'nda yaptığı açıklamada, kalp sağlığı için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesi gerektiğini belirtti. Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli tüketilmesinin önemli olduğunu, çözünebilir liflerin kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebildiğini söyledi.

Amasyalı, kalp hastalıkları riskini artıran yüksek kan basıncı, fazla kilo ve yüksek kolesterol durumlarına sağlıklı beslenmeyle olumlu katkıda bulunulabileceğini ifade etti. Kan kolesterol düzeyine gıdalarla alınan yağın miktarı ve türünün etki ettiğini, asıl etkenin yağın türü olduğunu vurguladı. Doymuş ve trans yağların LDL kolesterolü artırarak riski yükselttiğini, bu yağların kaynakları arasında margarin, kırmızı et ve kızarmış gıdaların bulunduğunu belirtti.

Buna karşılık, doymamış yağların LDL kolesterolü düşürüp HDL kolesterolü artırdığını, zeytinyağı, balık ve ceviz gibi kaynaklara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Günlük kalorinin en fazla yüzde 30'unun yağlardan alınması ve kötü yağların iyilerle değiştirilmesi önerisinde bulundu. Ayrıca, kırmızı et yerine balık ve az yağlı etlerin tercih edilmesi, günde en az 5 kez sebze-meyve tüketilmesi ve 8-10 bardak su içilmesi gibi tavsiyelerde bulundu.