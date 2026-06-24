Kalpli Göl Bu Yıl Renk Değiştirmedi - Son Dakika
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Kalpli Göl Bu Yıl Renk Değiştirmedi

Kalpli Göl Bu Yıl Renk Değiştirmedi
24.06.2026 10:16
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Ezine'deki Kalpli Göl, yüksek yağış nedeniyle pembeliğini kaybetti, tuzluluğu düştü.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bulunan, yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl'de bu yıl renk değişimi olmadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Bu yıl Çanakkale son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bundan dolayı göldeki tuzluluk seviyesi düştü. Bu durumda pembelik yaratan mikroorganizmalardan daha ziyade yeşil, kahverengi mikroorganizmalara dönüş olması beklenir" dedi.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki az sayıda pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yılsa haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen göl renk değiştirmedi.

'BOL YAĞIŞ SONRASI GÖLDEKİ TUZLULUK SEVİYESİ DÜŞTÜ'

Bu tarz göllerin renk değiştirmesi için çok yüksek tuzluluk oranının sahip olması gerektiğini belirten ÇOMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Bu yıl Çanakkale son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bundan dolayı göldeki tuzluluk seviyesi düştü. Bu durumda pembelik yaratan mikroorganizmalardan daha ziyade yeşil, kahverengi mikroorganizmalara dönüş olması beklenir. Bu pembe göl tipinde, bütün dünyada da arada karşılaştığımız sorunlardan biridir" dedi.

'ŞU FARKLI BİR KİRLENME YAŞANIYOR'

Doç. Dr. Akarsubaşı, "Bunun yanında yağan yağmurlarla zamanla çevre tarlaların ve insan kirliliklerinin de gölün üstüne akması İLE aslında 'besinsel zenginleşme' dediğimiz, farklı bir kirlenme yaşanır. Şu an gölde gördüğünüz müsilaj benzeri köpüklenme görüntüsü de bundan kaynaklanmaktadır. Zaten bir süredir bu gölle ilgili ÇOMÜ Biyoloji Bölümü'nden Dr. Tülay Bican Süerdem hocamızla çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın moleküler tanımlama kısımları ile ben ilgileniyorum. Mikroorganizmaları mevsimsel olarak son teknoloji moleküler metotlarla takip ediyoruz. Bu son dönemin örneklerini daha biz de almadık. Bu örnekleri çıkardığımız zaman daha net konuşabiliriz. Arada mevsimsel olarak pembelik yaratan organizmaların diğer organizmalarla yer değiştirip rengin biraz açılıp, biraz koyulaştığını görebiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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