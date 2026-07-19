Kalpli Göl Pembe Rengine Döndü - Son Dakika
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Kalpli Göl Pembe Rengine Döndü

Kalpli Göl Pembe Rengine Döndü
19.07.2026 10:11
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Çanakkale'nin Kalpli Gölü, yaz sıcaklıklarıyla pembe rengini yeniden kazandı ve ziyaretçileri çekiyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birlikte tuzluluk oranı yeniden yükseldi. Buna bağlı olarak pembe rengi oluşturan mikroorganizmalar tekrar baskın hale geldi ve göl yeniden karakteristik pembe görünümüne kavuştu" dedi.

Dalyan köyünde, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki az sayıda pembe gölden biri olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sanal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Her yıl mayıs ayı sonlarında pembe rengin tonlarına bürünen 'Kalpli Göl', bu yıl temmuz ayı ortalarında pembe rengine döndü.

'BU TİP GÖLLER, DİNAMİK YAPILARDIR'

Bu tür göllerin dinamik ekosistemler olduğunu vurgulayan ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz üzere bu tip göller, dinamik yapılardır. Gölün rengi; tuzluluk oranı, hava sıcaklığı, mikroorganizma ve bakteriyel canlılık gibi birçok çevresel faktörün birlikte etkisiyle şekillenir. Bu yıl bölgede son yılların en yüksek yağış miktarı görüldüğü için göldeki tuzluluk seviyesi düşmüş, bu nedenle pembelik oluşturan mikroorganizmaların yoğunluğu azalmıştı. Ancak yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birlikte tuzluluk oranı yeniden yükseldi. Buna bağlı olarak pembe rengi oluşturan mikroorganizmalar tekrar baskın hale geldi ve göl yeniden karakteristik pembe görünümüne kavuştu" diye konuştu.

'DENETİM ALTINDA TUTULMASI GEREKİYOR'

Bu değişimin doğal bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akarsubaşı, "Pembe göllerde renk değişimlerinin dönemsel olarak yaşanması beklenen bir durum. Göldeki mikrobiyal yaşamın ve çevresel koşulların mevsimsel olarak takip ediliyor. Burada unutmamamız gereken en önemli konu, gölün ekolojik dengesinin bozulmaması. Daha uzun yıllar kalbimizde pembe bir şekilde yer edebilmesi için göl çevresinde insan aktivitesi ile tarımsal ve hayvansal aktivite kaynaklı kirliliğinde denetim altında tutulması gerekmektedir. Ziyaretçilerin ve sosyal medya kullanıcılarının akınına uğrayan Kalpli Göl, rengindeki bu geri dönüşle birlikte yeniden Çanakkale'nin en gözde uğrak noktalarından biri haline geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalpli Göl Pembe Rengine Döndü - Son Dakika

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