Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı - Son Dakika
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Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı. Harris, Demokratların başkan adayı olarak en yakın isim olmasıyla birlikte, bağış miktarıyla da dikkat çekti. Bu rakam, 24 saat içinde ulaşılan en yüksek bağış miktarı olarak kaydedildi. ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışlar, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi açısından önem taşıyor.

22.07.2024 23:43
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora imza attı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı - Son Dakika

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