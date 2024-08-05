Kamala Harris Başkan Yardımcısı Adayını Yarına Kadar Belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamala Harris Başkan Yardımcısı Adayını Yarına Kadar Belirleyecek

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirleyerek kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

05.08.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirleyerek kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Parti'de başkan yardımcısı adayı ile ilgili heyecanlı bekleyişin bugün sona erebileceği belirtiliyor.

Amerikan medyasına yansıyan ve Harris'in yakın ekibine dayandırılan haberlere göre, Demokratların başkan adayı Harris, bugün başkan yardımcısı adaylarıyla ilgili son değerlendirmelerini yapacak.

Harris'in yarına kadar, seçimlere beraber gireceği başkan yardımcısı adayını belirlemesi ve kamuoyuna açıklaması beklenirken, ikilinin yarın Pennsylvania'da düzenlenecek seçim mitingine beraber çıkacağı belirtiliyor.

Amerikan medyasına yansıyan ve son listeye kalan isimler arasında, Minnesota Valisi Tim Walz, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ve Arizona Senatörü Mark Kelly yer alıyor. Harris'in bu üç isimle de hafta sonu ayrı ayrı görüştüğü belirtiliyor.

Minnesota Valisi Walz, dinamik ve agresif yapısıyla parti içinde yıldızı parlayan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Walz, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın başkan yardımcısı adaylığı için Ohio'dan JD Vance'i seçmesinin ardından Vance ile kıyasıya rekabete girebilecek ve orta sınıfın güvenini kazanabilecek bir isim olarak görülüyor.

Öte yandan, başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden biri olan Pennsylvania'da valilik görevini yürüten Shapiro da Harris'in başkan yardımcısı adayları arasında gösteriliyor.

Son seçimlerde kritik eyaletler arasında yer alan ve Biden'ın 2020'de başkanlık yarışını kazanmasında önemli rol oynayan Arizona'da başarılı bir dönem geçiren eski astronot Kelly, 2020 ve 2022'de gösterdiği performansla Demokratlar arasında yıldızı parlayan kişi oldu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamala Harris Başkan Yardımcısı Adayını Yarına Kadar Belirleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 01:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kamala Harris Başkan Yardımcısı Adayını Yarına Kadar Belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement