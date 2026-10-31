Kaman cevizinde verim yüzde 50 artarken üretici artan talepten memnun oldu - Son Dakika
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Kaman cevizinde verim yüzde 50 artarken üretici artan talepten memnun oldu

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Kaman cevizinde verim yüzde 50 artarken üretici artan talepten memnun oldu
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde coğrafi işaret tescilli Kaman cevizinde verimin geçen yıla göre yüzde 50 arttığı bildirildi. 20-22 bin dönüm ÇKS'ye kayıtlı bahçede rekoltenin 2 bin-2 bin 500 ton olması beklenirken yurt içi ve yurt dışından gelen talep üreticiyi memnun etti.

SERKAN GÜNER/ALİ GÜNEŞ - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Kaman cevizi" için yurt içinden ve yurt dışından gelen talep üreticileri memnun etti.

Bölgede bu yıl yağışların geçen yıllara göre iyi olması, Kaman cevizinde verim ve kaliteyi artırdı.

İnce kabuğu, açık sarı iç rengi ve kabuğundan kolay ayrılmasıyla dikkati çeken Kaman cevizi, ortalama 12-13 gram tane ağırlığı, salkımda 4-6 adet meyve vermesi ve yüzde 60'tan fazla iç randımanıyla ön plana çıkıyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, geçen yıl zirai donun etkisiyle ürün alınamadığını söyledi.

Bu yıl Kaman'da 20-22 bin dönüm ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı ceviz bahçesinde hasada başlandığını aktaran Gökalp, "Verimde geçen seneye göre yüzde 50 artış var. Bu sene 20-22 bin dönüm ceviz bahçesindeki rekoltemiz 2 bin ile 2 bin 500 ton arasında beklenmektedir. Ceviz fiyatları da ortalama 250-400 bandında değişmektedir. Kaman cevizi faydalıdır, yağlıdır, patenti alınmıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı, bol hasatlı bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Yağışın bereketi bu yıl yüzümü güldürdü"

İlçede 35 yıldır ceviz üreticiliği yapan Arif Göçmen de bu yıl yağışların bereketli olmasının ağaçları sulama ihtiyacını azalttığını belirtti.

Bu yıl ürün bolluğu yaşandığını dile getiren Göçmen, "Şu anda şehir içi, şehir dışı ve yurt dışından aşırı bir talep var. Yağışın bereketi bu yıl yüzümü güldürdü. İnşallah iyi bir ücrete satıp emeğimizin karşılığını alacağız. Bu sene cevizlerimizi kabuklu olursa 150 lira, yeşil kabuktan soyulursa (yaş ceviz) 250 lira, eğer tam kurutulduysa 350-400 lira arasında satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Mehmet Aydoğan ise "Kuru cevizimiz 400 lira, bu fiyatın altında yaş cevizler var 300 lira. O kuruyunca yüzde 50 fire verir ve kilosu 600'e gelir. Kuru almaya gayret edin." dedi.

Yıldırım Köseömür de sezonu açtıklarını, satışlarının güzel olduğunu belirterek, mahsulün bol ve bereketli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
KırşehirEkonomiGüncelKamanSon Dakika

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