Kaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Kaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Kaman\'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Kaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin uygulamalı projelerini tanıttığı bir etkinlik olarak düzenlendi. Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindekiler, fuara katılarak öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı ve başarılı çalışmalarını takdir etti.

15.05.2024 16:38
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Kaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK'ın 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri uygulamalı tanıttı.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen fuara katılan Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindekiler, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Projeleri çok beğendiğini belirten Kaya,, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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