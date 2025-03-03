Kamboçya-Çin İlişkileri Güçleniyor

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PUNOM PEN, 3 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet 2024 Kamboçya-Çin Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın kültür, turizm ve ticaret alanlarında ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi.

Hun Manet pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada etkileşim yılının sona ermesine karşın iki ülkenin birbirlerinin potansiyelini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Başbakan, gerçekleştirilen etkinliklerin, Kamboçya ile Çin arasındaki dostluğun ve turizm ve ticaret alanlarında iyi işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkıda bulunduğunu ifade etti.

Hun Manet, Kamboçya'nın turizm sektörü için kilit öneme sahip bir pazar kaynağı olan Çin'den daha fazla turist çekmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre ülke, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 848.952 Çinli ziyaretçi ağırladı. Böylece Çinli ziyaretçiler, Tayland ve Vietnam'dan sonra ülkeye gelen üçüncü en büyük yabancı turist grubu oldu.