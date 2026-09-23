Kamboçya\'da çevrim içi dolandırıcılık panelinde Bakan Vandeth işbirliği çağrısı yaptı

PHNOM Kamboçya hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı" kapsamında " Teknoloji, Önleme ve Siber Dayanıklılık" başlıklı panel yapıldı.

Kamboçya'da bir otelde düzenlenen "Teknoloji, Önleme ve Siber Dayanıklılık" başlıklı panele, Kamboçya Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Dr. Chea Vandeth, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı İkinci Organize Suçlar Şubesi Müdürü Masaya Kobayashi, Kamboçya Ulusal Bankası Bilgi Teknolojileri Departmanı Müdürü Rony Oudam, INTERPOL Asya ve Güney Pasifik Siber Suç Operasyonları Masası Başkanı Edmund Goh, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölge Ofisi Bölgesel Siber Suçlarla Mücadele Koordinatörü Joshua James, İletişim ve Bilgi Sistemi Güvenlik Araştırma Merkezi (CISSReC) Başkanı Dr. Pratama Persadha, Malezya Siber Tüketici Derneği (MCCA) Başkanı Siraj Jail ve GSM Birliği Asya Pasifik Bölge Başkanı Julian Gorman konuşmacı olarak katıldı.

"Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı", "Zinciri kırmak ve çevrim içi dolandırıcılıkları ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmek" temasıyla iki gün sürecek.

Burada konuşan Bakan Vandeth, uluslararası şirketler, hükümetler, düzenleyici kurumlar, kolluk kuvvetleri, finans kurumları, telekom şirketleri ve dijital platformların sınırların ötesinde işbirliği içinde çalışması gerektiğinin önemine işaret etti.

"İstihbaratı paylaşmalı, standartları uyumlu hale getirmeli, kimlik doğrulamayı güçlendirmeli ve suçluların istismar ettiği sistemdeki boşlukları kapatmalıyız." diyen Vandeth, suç amaçlı faaliyetlerin her geçen gün sınırların ötesinde daha da merkeziyetsiz ve kurumsal bir yapıya büründüğünü vurguladı.

Vandeth, "Tepkimiz, onlarınkinden daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi koordine edilmiş olmalı." ifadesini kullanarak, Kamboçya'nın, bu ortak çabaya tam anlamıyla bağlı ve aktif bir ortak olmaya devam ettiğini söyledi.

Gorman ise Güneydoğu Asya'da operatörlerden gelen şüpheli davranış sinyallerini ekosistem içinde ve sınırların ötesinde paylaşmayı amaçlayan bir sinyal paylaşımı pilot projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Projenin, esas olarak operatörün ağdaki verileri inceleyip bir risk sinyalini paylaşabilmesine odaklandığını söyleyen Gorman, "Mobil operatörler bunu göremez, ancak bu sinyal, ekosistemin müşterilerinin davranışlarını veya neye baktıklarını daha iyi yorumlamak için kullanabileceği bir bilgidir." dedi.

Gorman, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele konusunda önemli başarılar elde edildiğini ve dolandırıcılıkla büyük ölçekte mücadele etmek için kullanılabilecek unsurların tespitinde ilerleme kaydedildiğini vurguladı.