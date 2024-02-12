Kamboçya'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 1 milyon turist kaydedildi - Son Dakika
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Kamboçya'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 1 milyon turist kaydedildi

Kamboçya\'da Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 1 milyon turist kaydedildi

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, Kamboçya'da Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında yaklaşık 1,05 milyon yerli ve yabancı turist kaydedildi. Ülkede resmi bir tatil olmamasına rağmen, festivalin geniş çapta kutlanması nedeniyle Çinli turistlerin sayısında artış olduğu belirtildi.

12.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:43
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PUNOM PEN, 12 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında Kamboçya'da yaklaşık 1,05 milyon yerli ve yabancı turist kayda geçti.

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayımladığı rapora göre, 9-11 Şubat tarihleri arasındaki Bahar Bayramı süresince ülkede yaklaşık 993.991 yerli ve 57.481 yabancı seyahat etti.

Kamboçya'da resmi bir tatil olmamasına rağmen, Çin Ay Yeni Yılı krallıkta geniş çapta kutlanıyor.

Kamboçya Turizm Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Sözcüsü Top Sopheak, bakanlıkça sayısı kaydedilmemiş olsa da festival sırasında ülkeyi ziyaret eden Çinli gezginlerin sayısının arttığına inandığını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Sopheak, "Bana gelen bilgiler çok sayıda Çinli turistin uçuş ve tur rehberi rezervasyonu yaptırdığını gösteriyor. Dolayısıyla, bu vesileyle Kamboçya'ya gelen Çinli turist sayısında bir artış olduğu kanaatindeyim" dedi.

Kaynak: Xinhua

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