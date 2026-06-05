PUNOM PEN, 5 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn (sağda, önde) ve Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wenbin (solda, önde), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de, 2026 Lancang- Mekong İşbirliği Özel Fonu'nun desteğiyle Kamboçya'da yürütülecek projelere ilişkin anlaşmanın imza törenine katıldı, 4 Haziran 2026.
Sokhonn ve Wang etkinlikte konuşma yaptı. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Kamboçya'da Çin ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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