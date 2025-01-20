Kamboçya Mayın Temizleme Süresini Uzattı - Son Dakika
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Kamboçya Mayın Temizleme Süresini Uzattı

Kamboçya, dağlık ve ormanlık alanlarda mayın temizleme hedefini 2025'ten 2030'a uzattı.

20.01.2025 17:12
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PUNOM PEN, 20 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya, sınırları boyunca mayın arama ve temizleme çalışmalarında karşılaşılan coğrafi zorluklar nedeniyle bölgeyi mayınlardan arındırma hedefini 2025'ten 2030'a uzattığını bildirdi.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek İdaresi Sözcüsü Lang Kosal, pazar günü yaptığı açıklamada Kamboçya- Tayland sınırı boyunca uzanan mayın tarlalarının son derece zorlu coğrafi koşullara sahip dağlık arazilerde ve yoğun ormanlık alanlarda bulunduğunu söyledi.

Kosal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu alanlarda çok sayıda mayın bulunuyor ve ekiplerin bölgeye erişip bunları temizlemesi için daha fazla zaman ve kaynak gerekiyor.

Bu zorluklar nedeniyle sınırı kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından arındırma hedefimizi 2030 yılına kadar uzatmaya karar verdik" dedi.

Kosal, 2026-2030 Ulusal Mayın Faaliyet Politikası üzerinde çalıştıklarını ve yeni hedefe ulaşmak için eylem planları ve stratejiler belirlediklerini de sözlerine ekledi.

Kamboçya, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkelerden biri. 1998 yılında sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmalardan geriye 4-6 milyon kara mayını ve diğer mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek İdaresi'nin raporuna göre 1979'dan 2024'e kadar kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle 19.834 kişi hayatını kaybederken, 45.252 kişi de yaralandı veya ampute oldu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Kamboçya, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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