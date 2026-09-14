Kamboçya, Tayland'ın 'kimyasal silah kullandığı' iddiasıyla OPCW'ye şikayette bulundu - Son Dakika
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Kamboçya, Tayland'ın 'kimyasal silah kullandığı' iddiasıyla OPCW'ye şikayette bulundu

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Kamboçya, Tayland ordusunun geçen seneki sınır çatışmalarında "kimyasal silah ve madde kullandığı" iddiasıyla Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) şikayette bulundu. Kamboçya Mayın Eylem Merkezi Genel Müdürü Heng Ratana, OPCW uzmanlarının bölgeye giderek numune toplaması gerektiğini söyledi.

Kamboçya, Tayland ordusunun geçen seneki sınır çatışmalarında "kimyasal silah ve madde kullandığı" iddiasıyla Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) şikayette bulundu.

Phnom Penh Post gazetesinin haberine göre, ülkedeki mayınların ve patlamamış mühimmatların temizlenmesini denetleyen Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana konuya ilişkin sunum yaptı.

Ratana, sınır anlaşmazlığı yaşadıkları Tayland'ın geçen seneki çatışmalarda "kimyasal silah ile kimyasal madde" kullandığını ileri sürerek, bunların, uçak, insansız hava aracı (İHA) ile top mermileri aracılığıyla taşındığını ve sivillerin yaşadığı bölgelerde "kanıtların" bulunduğunu savundu.

OPCW'ye bu konuda şikayet dilekçesi gönderdiklerini belirten Ratana, "Kendi uzmanlarını bölgeye göndererek inceleme yapmaları ve numune toplamaları gerekiyor. Bu örneklerin de belirlenen bağımsız laboratuvarlarda incelenmesi lazım. Bu çalışmanın büyük bir titizlikle yürütülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış ve iki ülke, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Anlaşmaya rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında, iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Kamboçya, Güvenlik, Tayland, Güncel, Son Dakika

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