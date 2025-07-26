Kamboçya-Tayland Sınır Çatışması: 13 Ölü, 71 Yaralı

PUNOM PEN/BANGKOK, 26 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarında en az 13 Kamboçyalının hayatını kaybettiğini, 71 kişinin de yaralandığını söyledi.

Tayland medyasında çıkan haberlere göre cumartesi günü sabah saatlerinde Kamboçya tarafının Tayland askerlerine ateş açmasıyla sınır çatışmaları üçüncü gününe girdi.

Socheata cumartesi günkü basın toplantısında, "5 Kamboçyalı asker öldü ve 21 asker yaralandı. Ayrıca Oddar Meanchey eyaletinde 8 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı" dedi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, yeni bir gelişme olarak Tayland ordusunun cumartesi günü askeri saldırılarını başka bir Kamboçya eyaleti olan Pursat'a genişlettiğini bildirdi.

Tayland Kamu Yayın Servisi, Kamboçya tarafının sabahın erken saatlerinde Tayland'ın Trat eyaletindeki Tayland askerlerine ateş açması ve Tayland tarafının buna karşılık vermesi üzerine Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarının cumartesi günü üçüncü gününe girdiğini kaydetti.

Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü de cumartesi günkü açıklamasında, Tayland donanmasının Kamboçya'nın yeni saldırısına yanıt olarak "Trat Darbesi 1" operasyonunu başlattığını ve üç önemli noktada Kamboçya'nın saldırısını başarıyla geri püskürttüğünü söyledi.

Tayland Ulusal Yayın Servisi cumartesi günü, Tayland donanmasının Trat eyaletindeki operasyonu desteklemek için 4 gemiden oluşan bir görev gücü gönderdiğini ve kara kuvvetlerine ateş desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Son haftalarda Tayland-Kamboçya sınırında gerginlik yüksek seviyede seyrediyor. Her iki ordunun da perşembe günü çatışmaya başlaması sonucu her iki tarafta da kayıplar yaşandı.