Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Kişi Tutuklandı

Aksaray\'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da bir binanın bodrumundaki motosikletin çalınması olayında, güvenlik kameralarından tespit edilen Bulut Sarıkaya (20) ve Emirhan Gökkaya (19) tutuklandı. Motosiklet sahibi, durumu polise bildirerek şikayette bulundu, polis ekipleri şüphelilerin daha önce 10'ar suç kaydı olduğunu belirledi. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

05.09.2024 11:09
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Kameraya yansıyan motosiklet hırsızlığında 2 tutuklama

AKSARAY'da bir binanın bodrumundaki motosikleti çalan Bulut Sarıkaya (20) ve Emirhan Gökkaya (19) tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Şifahane Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın bodrumundaki motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin hırsızlıktan 10'ar suç kaydı olan Bulut Sarıkaya ve Emirhan Gökkaya olduğunu belirledi. Dün yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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