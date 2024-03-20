Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil öldü - Son Dakika
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil öldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon ayrılıkçılar, Batibo kasabasına bağlı Guzang köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Kamerun'daki Anglofon krizi sonucunda 6 bin kişi öldü, 800 bin kişi yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

20.03.2024 17:52
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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesinin Batibo kasabasına bağlı Guzang köyüne Anglofon ayrılıkçılar saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti.

Anglofon Krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil öldü - Son Dakika
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