Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil öldü

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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesinin Batibo kasabasına bağlı Guzang köyüne Anglofon ayrılıkçılar saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti.

Anglofon Krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.