Kamerun'da Heyelan: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kamerun'un Batı Bölgesi'nde meydana gelen iki heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Batı Bölgesi'nde Dschang kasabasını Doula şehrine bağlayan 5 numaralı ulusal kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kapanan yolun trafiğe açılması için iş makineleri ve işçilerin çalıştığı anda tekrar toprak kayması oldu ve bölgede çalışmaları izleyen vatandaşlar ve çalışanlar toprak altında kaldı.

Birçok işçinin yaralandığı ikinci heyelanda, 4 işçi hayatını kaybetti.

Toprak altında kalan işçi ve vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Batı Bölge Valisi Awa Fonka Augustine, sürücülerden yan yolları kullanmalarını ve kamu görevlilerince verilen trafik talimatlarına uymalarını istedi.