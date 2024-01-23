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YAOUNDE, 23 Ocak (Xinhua) -- Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Etoug-Ebe Lisesi'nde yaşanan izdihamın ardından bir sınıfta devrilen sıralar görülüyor, 22 Ocak 2024.
Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, Yaounde'deki devlet okulunda Pazartesi günü yaşanan izdihamda yaklaşık 106 öğrencinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Kepseu/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Kamerun'da okul izdihamında 106 öğrenci yaralandı - Son Dakika