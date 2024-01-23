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Kamerun'da okul izdihamında 106 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Kamerun'da okul izdihamında 106 öğrenci yaralandı

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Etoug-Ebe Lisesi'nde yaşanan izdiham sonucunda bir sınıfta devrilen sıralar görüldü. Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, olayda yaklaşık 106 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Kamerun\'da okul izdihamında 106 öğrenci yaralandı
23.01.2024 - 14:16,
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YAOUNDE, 23 Ocak (Xinhua) -- Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Etoug-Ebe Lisesi'nde yaşanan izdihamın ardından bir sınıfta devrilen sıralar görülüyor, 22 Ocak 2024.

Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, Yaounde'deki devlet okulunda Pazartesi günü yaşanan izdihamda yaklaşık 106 öğrencinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Kepseu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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