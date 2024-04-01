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Kamerun'da trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde trafik kontrolü yapan jandarma ile siviller arasında çıkan çatışmada, bir motosikletli kişi jandarma tarafından öldürüldü. Olayın ardından çıkan çatışmada ise 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti. Yaralanan 4 jandarma ve 5 sivil ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde siviller ile trafik kontrolü yapan jandarma arasında çıkan çatışmada, 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Kai-Kai kasabasında trafik kontrol noktasından "dur" ihtarına uymadan geçen motosikletli kişi, jandarma tarafından açılan ateş sonucu öldü.

???????Olay sonrası ölen kişinin yakınları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker yaşamını yitirirdi.

Çatışmada yaralanan 4 jandarma ve 5 sivil ise bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamerun'da trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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