Kamerun'da trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde siviller ile trafik kontrolü yapan jandarma arasında çıkan çatışmada, 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Kai-Kai kasabasında trafik kontrol noktasından "dur" ihtarına uymadan geçen motosikletli kişi, jandarma tarafından açılan ateş sonucu öldü.
???????Olay sonrası ölen kişinin yakınları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker yaşamını yitirirdi.
Çatışmada yaralanan 4 jandarma ve 5 sivil ise bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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