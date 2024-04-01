Kamerun'da trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada 3 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti

İzmir İş Dünyası Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.