Kamerun Milli Günü 52. yıldönümü kutlamaları düzenlendi

YAOUNDE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen ulusal gün kutlamalarında geçit törenine katılan insanlar, 20 Mayıs 2024.
Kamerun Milli Günü'nün 52. yıldönümü Pazartesi günü ülke genelinde askeri ve sivil geçit törenleriyle kutlandı.
Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın başkanlığında Yaounde'de düzenlenen kutlamalarda, yüzlerce asker ve sivil, yerli ve yabancı konukların huzurunda geçit töreni düzenledi. (Fotoğraf: Kepseu/Xinhua)
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