Kamerun Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Kamerun Milli Günü Ankara'da Kutlandı

19.06.2026 21:52
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Kamerun'un 20 Mayıs Anayasa Referandumu, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kamerun Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Kamerun'a özgü dans gösterisi ile başladı ve ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Tchatchouwo, konuşmasında 1972'den bu yana kutlamanın Kamerun halkı için derin tarihi ve sembolik anlam taşıyan özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu tarih, Kamerun'un ulusal birliğini güçlendirme yolunda attığı önemli adımlardan birini temsil etmektedir. Bugün burada anmakta olduğumuz olay, Kamerun'un bağımsızlık günü değildir. Bu kutlama, 20 Mayıs 1972 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumunun yıl dönümüdür." dedi.

Kamerun ile Türkiye arasında yıllar içinde güçlenerek gelişen çok boyutlu işbirliği ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tchatchouwo, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, gerek devlet başkanları düzeyinde gerekse hükümet üyeleri arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle sürekli güçlenmektedir. Bu temaslar, dostluk bağlarımızın derinleşmesine ve ortak hedeflerimizin daha sağlam bir zeminde ilerlemesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Tchatchouwo, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de dikkati çekerek, "Kamerun ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi sürekli artış eğilimindedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılında yaklaşık 344 milyon dolarken 2025 yılında ise 545 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, ekonomik ilişkilerimizin ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğini açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Eğitim alanındaki ilişkilerin de memnuniyet verici şekilde geliştiğine işaret eden Tchatchouwo, "2025 yılı itibarıyla Türkiye'de öğrenim gören Kamerunlu öğrenci sayısı 1478'e ulaşmıştır. Her geçen yıl artan bu sayı, Kamerun tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır çünkü bu gençler, yalnızca eğitim almakla kalmamakta, aynı zamanda iki ülke arasında kültürel ve insani bağları güçlendiren gerçek birer köprü görevi üstlenmektedirler." dedi.

Tchatchouwo, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğine de değinerek, "Bu kapsamda iki ülkenin karşılıklı olarak yerleşik savunma ataşeleri görevlendirmesi, savunma ilişkilerimizin yeni bir aşamaya ulaştığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Resepsiyon, yemek ikramıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamerun Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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