Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın iki üyesi etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ordu Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Amchide kasabasında Boko Haram üyelerine karşı operasyon düzenledi. Operasyonda iki Boko Haram üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Kamerun Ordusu Boko Haram Üyelerini Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı kapsamında Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere bilgilendirme semineri düzenledi. Siber polisler, 110 kişiyi siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de sahte polis kimliği kullanan ve çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.
Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin vesayet yapılarıyla mücadele ederek milli iradeyi hakim hale getirdiğini ve önemli reformlara imza attığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?