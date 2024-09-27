Kamil Koç Outdoor Ödülü Aldı

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KAMİL Koç, halk oylaması ve jüri değerlendirme süreçlerinin sonucunda Outdoor Türkiye Platformu tarafından 3'üncüsü düzenlenen Outdoor Awards 2024'te 42 kategoride yarışan markalar arasında ödüle layık görüldü. 'Outdoor'a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası' seçilen şirket, 30 binden fazla üye tarafından değerlendirildi.

İlk aşamayı geçen markalar daha sonra Out The Door yaşamı benimsemiş kanaat önderlerinden oluşan Şöhret Pakiş başkanlığındaki jüri tarafından ikinci değerlendirmeye alındı. Şirket, 98 yıldır yol arkadaşları için en iyi hizmeti sunma hedefiyle yola çıktığını bildirdi.

'DOĞA DOSTU ADIMLARLA DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Çevre dostları tarafından ödüle layık görüldüğü için mutlu olduklarını belirten Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, "Sürdürülebilirlik, doğa, çevre gibi konular gerek bireysel gerekse de marka olarak özel hassasiyet gösterdiği konular. Özellikle pandemi sonrası bu konular artık yol arkadaşlarımız için de önemli bir tercih sebebi olarak öne çıkmaya başladı. Kamil Koç olarak biz de bu talepler doğrultusunda yatırımlar yapmaya, buna yönelik çalışmalar yürütmeye başladık. Özellikle son teknolojiye sahip çevreci araçlarımızla hizmet verdiğimiz güzergahlarda yol arkadaşlarımızın doğanın en güzel ve en yalın haline tanıklık etmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte doğa dostu bir şirket olarak kendi bünyemizde de kağıt kullanımından geri dönüşüm ürünlerine kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla hem çalışanlarımız hem de yol arkadaşlarımız için farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Amacımız, doğa dostu adımlarla geleceğe katkı yapmak ve çocuklarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Türkiye'nin ilk seyahat markası olarak tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da ilk olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün de böylesine güzel bir organizasyonda çevre dostları tarafından 'Outdoor'a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası' olarak seçilmekten çok mutluyuz. Ülkemizin en çok tercih edilen firması olarak bundan sonra da yine topluma ve insana dokunan çevre dostu çalışmalarımızla doğada iz bırakmaya devam edeceğiz" dedi.