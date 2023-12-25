Kamışlı\'da patlama sesleri ve siyah dumanlar

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. PKK YPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Terör örgütü PKKYPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde 5 kez patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası bölgenin farklı noktalarından siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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