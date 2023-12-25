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Kamışlı'da patlama sesleri ve siyah dumanlar - Son Dakika
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Kamışlı'da patlama sesleri ve siyah dumanlar

Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu ve siyah dumanlar yükseldi.

25.12.2023 - 15:20,
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MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. PKK YPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Terör örgütü PKKYPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde 5 kez patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası bölgenin farklı noktalarından siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı\'da patlama sesleri ve siyah dumanlar
Kaynak: DHA
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