Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda kamp yapan iki kişi yanlarına gelen tilkiye ekmek verdi.
Sarıçiçek Yaylası'nda kamp yapan iki arkadaş, tilkiyle karşılaştı.
Arkadaşlar, tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attı.
Verilen ekmek parçalarını yiyen tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kamp Alanında Tilkiyle Dostluk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?